Altavilla Silentina | sequestrato bosco | indagato sindaco

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il Nucleo Carabinieri Forestale di Sicignano degli Albumi haaduna superficie boschiva di 23 ettari in località Chianca per irregolarità riscontrate nelle operazioni di taglio e ha denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno, per violazioni ambientali, i soggetti che ne hanno disposto ed eseguito le operazioni. Secondo l'ipotesi investigativa ilavendo raggiunto la condizione di ceduo invecchiato, come da limite fissato dal Regolamento Forestale Regionale e dal Piano di gestione comunale, non poteva essere interessato da tagli a raso. A segnalare la situazione di irregolarità era stata l'associazione GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane.