Alta un metro e ottanta | classe 2000 | laureata | presentatrice tv e attivista nel campo della salute mentale

«Se si è donna - in Italia si muore anche di linguaggio» - scriveva Michela Murgia. Ma l’assunto che le parole siano uno strumento per confermare o contrastare i pregiudizi nella società risale al 1986. Quando la linguista e attivista femminista Alma Sabatini conduceva il primo studio sul sessismo linguistico. Da allora il dibattito sulla questione si è acceso e arricchito di vari contributi - la mentalità è molto cambiata. Ma per rendere realtà linguistica la trasformazione della società in corso possono servire anche le Linee guida della Città metropolitana di Milano. Da applicare nei documenti e nei bandi di concorso - ma non solo