Almanacco del 20 novembre

Leggi su fremondoweb

(Di lunedì 20 novembre 2023) Oggi ricorre la Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza si celebra il 20dal 1989 in quasi tutti i Paesi del mondo. La ricorrenza commemora la data in … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.