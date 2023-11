Almanacco del 20-11-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023)del giorno giovedì 16 novembre buona giornata da parte di Francesco Vitale Roger sei pronto ci sei oggi la chiesa ricorda Sant’Agnese d’Assisi nome deriva dall’aggettivo greco agros e significa pure carta Il proverbio dice l’oliva tanto più pende tanto più rende nativi oggi campioni volari José Saramago macchina e andiamo a fare noi gli auguri di oggi buon compleanno ad Elisa Pippo Costantino Fabio e Claudia Buona giornata clavietta anche a te salutiamo come se non ci fosse un domani senza soluzione di continuità Ornella Angela Emilia mo muriella Roma ok Michelangelo Buona giornata anche a te pronti per il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 16 novembre ma del 1975 Quando l’Unione Sovietica Lancia Venera 3 una sonda spaziale diretta verso Venere da sua missione era un atterraggio programmato Ma si schianto sulla superficie venusiana diventando ...