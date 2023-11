All’inferno e ritorno! Perugia in rimonta batte Piacenza al tie break

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 20 novembre 2023) – Primi due parziali complicatissimi per i Block Devils contro un avversario che gioca benissimo a muro ed in attacco. Poi inizia la reazione dei ragazzi di Lorenzetti che salgono di giri sotto rete, vincono in volata il quarto e nel quinto trovano il guizzo decisivo con i muri dell’Mvp Solè –– Grande spettacolo al PalaBarton e vittoria inper la Sir Susa Vimche va sotto di due set contro un’ottima Gas Sales Bluenergyprima di risalire punto dopo punto la china e trionfare al quinto set. Esultano alla fine i 3609 saliti a Pian di Massiano. Il pubblico perugino tributa la meritata standing ovation alla squadra che, al netto delle difficoltà incontrate nelle prime due frazioni, ha dimostrato grande carattere e coesione di gruppo. Per due setè ...