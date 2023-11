Alla Stranieri si parlerà del turista letterario

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 20 novembre 2023) Martedì 21 novembre l’incontro su “La guida letteraria e la promozione territoriale”, in programma alle ore 14,30 presso l’aula I della Palazzina Valitutti (campus Unistrapg) Il turista letterario non porta con sé, durante il viaggio, una guida di tipo tradizionale, con le indicazioni dei principali monumenti e musei; né si accontenta delle sommarie informazioni che di un luogo può rintracciare in internet.Con sé porta un romanzo che è nato o che racconta il posto che sta per andare a visitare, oppure una guida letteraria.Le guide letterarie, negli ultimi quindici anni, si sono fatte sempre più numerose: a stampa e – secondo una tendenza degli ultimi anni – anche sotto forma di App. Raccontano, delle città e dei territori, quali sono i luoghi legatiletteratura,scrittura e agli autori che merita andare a visitare, proponendo spesso ...