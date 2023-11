Alessandro Basciano Parte per Las Vegas in Cerca di Serenità

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 20 novembre 2023) Lanza diper Las, noto dj italiano, ha preso la decisione di lasciare l’Italia e volare a Las. Questa scelta è stata comunicata ai suoi follower dopo una serie di sfoghi sui social e la diffusione della lettera del suo legale indirizzata a quello di Sophie Codegoni.di distanziarsi dalla sua situazione familiare e dall’ambiente italiano in generale, sperando di ritrovare unainteriore perduta. Il Viaggio dinegli Stati Uniti “È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e haito invano mille risposte. Ho dato tutto me stesso e combattuto e sofferto per il bene della mia ...