Alessandro Basciano | “Non sto bene di salute” | poi la notizia spiazzante

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 novembre 2023) La storia trae Sophie Codegoni sembra essere ormai giunta al capolinea. I due, dopo aver raccontato le rispettive versioni a Verissimo, hanno continuato a litigare a suon di storie postate sui social. Ora, l’ex gieffino ha deciso di cambiare vita e andare lontano dall’Italia e lo ha comunicato ai suoi fan attraverso un post su instagram. Con un lungo pensiero, ha scritto che si sente pronto per lasciarsi alle spalle un capitolo doloroso della sua vita.LEGGI ANCHE: Sophie Codegoni in discoteca, abbracci ed effusioni, ma non conMa cos’ha scritto? Il dj ha spiegato nel dettaglio il suo stato d’animo e le sue emozioni: “È forse arrivato quel momento un cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte – scrive l’ex gieffino – Ho dato tutto me stesso, ho combattuto e sofferto per il ...