Alessandra Mastronardi su I Cesaroni | “Se ci fosse un ritorno? Neanche lo vedrei”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 20 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione In quest’ultimo periodo molti ragazzi sono stati portati indietro nel tempo, nei primi anni 2000, quando sul divano guardavano assieme a tutta la famiglia I. Questo è stato possibile grazie a un’indiscrezione lasciata trapelare direttamente dal protagonista della fiction: Claudio Amendola. Infatti, nella puntata andata in onda il 15 ottobre di Verissimo, Amendola, intervistato dalla Toffanin, ha lasciato intendere che vi è un possibilede I. “Belli ieh? Mah, chissà…“” queste le parole a Verissimo di Claudio ...