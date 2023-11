Albania | fuoco e fiamme in Parlamento nel giorno del voto sulla manovra Edi Rama | «La destra porta in Aula metodi delinquenti» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’opposizione è disposta a farepur di bloccare l’approvazione dellaper il 2024. Non in Italia, ma in, dove lo scenario si è palesato oggi letteralmente. Nonappena il premier Ediha fatto ingresso inper assistere allegge di bilancio, diversi parlamentari dell’opposizione di centrohanno dato vita a una rumorosa protesta. Alcuni di essi hanno infatti acceso fumogeni di colore rosso, verde e viola. L’si è rapidamente riempita di un denso vapore, mentre altri esponenti dell’opposizione impilavano sedie al centro dell’di fronte ai banchi del governo. Una protesta del tutto simile era già andata in scena nella stessa ...