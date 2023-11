Al torneo di padel premio in denaro per gli uomini | due borse per le donne Polemica a Bari contro il centro sportivo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Montepremi maschile: mille euro. Montepremi femminile: duemarca Patrizia Pepe. È quanto si legge nel volantino deldiorganizzato dalGreen Park di, al via lunedì 20 novembre e in corso fino a domenica 26. La discrepanza tra l’assegnazione dei premi nella categoria maschile e quella femminile non è passata inosservata e sulle pagine social deldi via Fanelli è scoppiata la. Sulla pagina Facebook del Green Park alcuni utenti descrivono la differenza come “discriminazione di genere“, sottolineando come mettere in palio una borsa invece che un sempliceinrinforza gli stereotipi, mentre altri fanno notare che i commenti sotto ...