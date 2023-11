Al Sud più pensionati che lavoratori Il sistema Italia salta per aria

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 novembre 2023) È una bomba che, se non viene disinnescata, farà tremare le fondamenta dell’: siamo un Paese sempre più vecchio, dove nascono pochi figli e dove isuperano, almeno in mezza Penisola, i. Il sorpasso nel Mezzogiorno è già avvenuto, come rileva lo studio appena pubblicato dalla Cgia di Mestre sulla base dei dati Inps e Istat. Vediamo. Insono 22.772.000 e isono 23.099.000. Già a livello nazionale, quindi, siamo quasi uno ad uno: un lavoratore paga l’assegno a un pensionato. Ma nelle regioni del Sud e delle Isole, le pensioni pagate sono 7.209.000, mentre gli addetti sono 6.115.000. In sostanza sono più quelli che si avvalgono del welfare previdenziale di quelli che, con il loro lavoro, lo sostengono. Le cause? Denatalità, ...