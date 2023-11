Al cinema in settimana | da “Il concerto perduto” a “C’è ancora domani”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 novembre 2023) Sono numerosi i film in programmazione al. In cartellone spiccano i titoli del momento come “Trolls 3 – Tutti insieme”, “Hunger Games: la ballata dell’usignolo del serpente”, “Dream scenario – Hai mai sognato quest’uomo?”, “The Marvels”, “C’è” e “Thanksgiving”. Da annotare, inoltre, le novità “Delicatessen” e “Dallamericaruso – Il”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 20 NOVEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “The old Oak” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21); “Misericordia” (ore 20:45). SALA MUSICA TREMAGLIA DEL TEATRO DONIZETTI a Bergamo “Lucia di Lammermoor” – ingresso gratuito (ore ...