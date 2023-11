Aiuti per 100 milioni Ucraina | gli Usa armano Kiev Cosa spediscono

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Nuoviper 100di dollari dagli Usa all'. L'annuncio dell'amministrazione Biden arriva nel giorno della visita a sorpresa adel segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin. L'obiettivo è rispondere «alle esigenze critiche dell'in materia di sicurezza e difesa», precisano dal Dipartimento della Difesa, sottolineando come si tratti della «51esima tranche di equipaggiamenti forniti» all'dall'agosto 2021. Il pacchetto include «ulteriori capacità di difesa aerea, munizioni di artiglieria, armi anticarro e altri equipaggiamenti per aiutare l'a difendere il suo territorio sovrano e a combattere per la sua libertà dalla guerra di aggressione della Russia», tutto per un valore di 100di ...