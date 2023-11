Aiutare il cliente a pensare all' energia come valore aggiunto Giuseppe Dell' Acqua Brunone alla convention annuale Assium

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) - L'Utility Manager non è un mero venditore, ma un consulente che ascolta e trova la soluzione migliore per ogni utente. Appuntamento il 21 novembre 2023 presso il Kilometro rosso di Bergamo. Roma, 20 novembre 2023 - “L'unione fa la forza. Insieme verso il futuro”, questo il temaa terza, l'associazione italiana degli utility manager, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di, CEO di Revoluce e Stantup. L'appuntamento è per martedì 21 novembre 2023, presso il Kilometro rosso di Bergamo, per parlareo stato del mercato energetico,e prospettive e del ruolo che dovrebbero svolgere coloro che operano nel settore....