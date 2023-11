Agostinelli | “Il Napoli ha l’obbligo di andare in Champions”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 20 novembre 2023) Andrea, allenatore, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole sul momento attuale del: “E’ una bella sfida per Mazzarri che dovrà riportare i giocatori al loro livello e quindi il lavoro sarà soprattutto psicologico oltre che tattico e tecnico. E’ atteso da partite importanti, partite che portano con sè grandi motivazioni. Fare peggio di così non è possibile, per cui c’è tutto da guadagnare in questo cambio. Detto questo, ilhadiin, altrimenti sarebbe un’annata fallimentare”. “Da fuori possiamo dire tante cose, ma mi sento di non sbagliare nel dire che ildeve giocarsi anche lo scudetto. Certo, questo è un momento delicato, ma può rientrare. Mazzarri accetta anche il ...