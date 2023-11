AEW | Una trattativa che è partita da lontano | ecco come si è riusciti ad aggiudicarsi Will Ospreay

(Di lunedì 20 novembre 2023) Fine della telenovela riguardante il futuro diche da febbraio si unirà a tempo pieno alla AEW. Un colpo veramente importante messo a segno da Tony Khan che è riuscito adil nome più ricercato dell’intero panorama del wrestling, superando tra le altre la nemica WWE. Una preferenza ben precisa Maha fatto la AEW a fregare la concorrenza? Nonostante le voci uscite negli ultimi giorni sembra cheavesse espresso la sua preferenza proprio per la compagnia di Tony Khan e lo aveva comunicato già in precedenza alla NJPW, con la quale aveva già messo in chiaro la volontà di terminare il proprio contratto senza rinnovare. Le trattative poi sono state anche agevolate dagli ottimi rapporti fra le due compagnie che non hanno avuto problemi ...

AEW : Che spavento per Roderick Strong - impatta male con il collo - ma per fortuna nessuna conseguenza

AEW : Darby Allin si prenderà una pausa per scalare l’Everest!

La Nato ha scelto Boeing per la fornitura di jet da ricognizione AWACS

... tracciare, segnalare le attività, comunicare efficacemente con il suolo e utilizzare... L'eredità di Boeing L'aereo E - 7 Airborne Early Warning & Control (&C) di Boeing è stato selezionato ...

Gli Young Bucks si prenderanno una pausa in AEW The Shield Of Wrestling

Young Bucks in pausa: la AEW ha in mente piani importanti per loro World Wrestling

MJF ha già rinnovato con la AEW Le ultime

MJF potrebbe aver già rinnovato con la AEW: ecco tutto ciò che al momento sappiamo sul futuro di Maxwell Jacob Friedman.

Julia Hart señala su evolución tras dejar el personaje de porrista

Después de su victoria titular, Julia Hart habló a la prensa sobre su evolución dentro de All Elite Wrestling. "Era difícil que alguien me tomara en serio con un personaje de porrista", dijo Julia en ...