AEW | La WWE non ci proverà nemmeno per MJF | secondo loro avrebbe già rinnovato! I dettagli

(Di lunedì 20 novembre 2023) Alcuni fonti molto vicine alla WWEro lanciato una grossa “bomba di mercato“, almenola ricostruzione di Haus of Wrestling. MJF, infatti, silenziosamente rinnovato con la AEW, fino al 2027. Questa convinzione della promotion di Stamford e dei propri rappresentanti ha sicuramente inciso anche sulla mancanza totale di approccio nei confronti dell’AEW World Champion, che non sarebbe mai stato contattato dalla WWE. Nessun dubbio, Friedman rimarrà con Tony Khan per altri tre anni Questa “chiaccherata” che il sito sopracitatoavuto con delle fonti WWE riporta come quest’ultimi siano praticamente certi del rinnovo di MJF, con la federazione quasi rassegnata per non essere mai stataun opzione per The Devil. Le parole on screen del campione del mondo, con ...

OTT Wrestling, i risultati di Showdown in Milan: Renzo Rose trionfa in Italia

Scotty 2 Hotty batte Sam Della Valle L'exSuperstar Scotty 2 Hotty, attualmente producer per la, ha sconfitto Sam Della Valle (accompagnato dal manager Vito Brambilla) con il patentato Worm. ...

AEW/WWE: Chicago capitale del wrestling questa settimana, Dynamite a pochi chilometri da Survivor Series Zona Wrestling

AEW: Ex Superstar della WWE avvistata nel backstage di Full Gear (FOTO) Spazio Wrestling

MJF ha già rinnovato con la AEW Le ultime

MJF potrebbe aver già rinnovato con la AEW: ecco tutto ciò che al momento sappiamo sul futuro di Maxwell Jacob Friedman.

Adam Copeland: There Are So Many Possibilities For Me In AEW, Having A Blank Slate Is Exciting

Speaking with Adrian Hernandez ahead of AEW Full Gear, Adam Copeland joked that he became the king of the comeback in WWE, whereas he came back to be back with this current run. He made it clear that ...