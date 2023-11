AEW | Julia Hart si appropria di un record | è la campionessa più giovane della storia! I dettagli

(Di lunedì 20 novembre 2023), vincendo il TBS Championship a Full Gear, ha scritto il suo nome nelle pagine di storia dedicate alla AEW. La nuovaè infatti la piùdetentrice di un titolostoriafederazione di Tony Khan, levando questo primato a Riho (l’inaugurale AEW Women’s Champion, che all’epoca aveva pochi mesi in più dell’attuale età). La diretta interessata, membro ormai celebreHouse of Black, ha confermato il tutto su X, ricordando questa speciale statistica che può far piacere ai fan più attentipromotion di Jacksonville: The youngest AEW champion. The House Always Wins — J U L I A (@The) November 19, 2023

