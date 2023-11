AEW | Juice Robinson infortunato | si dovrà operare

(Di lunedì 20 novembre 2023) Brutte notizie per. Il membro del Bullet Club Gold, secondo quanto riportato da Fightful, ha subito un infortunio che lo terrà fuori per un tempo indeterminato.ha subito un infortunio alla schiena esottoporsi a un intervento. Non sappiamo precisamente quandosi sia fatto male. Il suo ultimo match risale al primo novembre, a Dynamite dove è uscito vincitore nel match a squadre contro MJF e gli Acclaimed. Per lui il 2023 (da wrestler) potrebbe essere già terminato. La speranza è vederlo sul ring prima di Revolution 2024.si aggiunge ad una lunga lista di infortunati tra cui spiccano nomi come Adam Cole e Bryan Danielson. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

