ADDETTO A ALLE VENDITE SUPERMERCATO_Carasco

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 20 novembre 2023) Gigroup SpA, Agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente operante nel settore della Grande Distribuzione Organizzata un: La risorsa si occuperà di esposizione e rifornimento merci, gestione cassa e servizio. Requisiti: immediata disponibilità flessibilità oraria automunito Contratto: Inserimento in somministrazione con possibilità di proroga. Inquadramento al 5 livello del CCNL Commercio. Orari di lavoro: Part time 20h, dal Lunedì alla Domenica su turni. Luogo di lavoro: Carasco il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.