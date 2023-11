AC PERUGIA CALCIO – Risultati settore giovanile gare 18-19 novembre

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 20 novembre 2023), domenica 192023 – ore 16:15 – Centro sportivo Paolo Rossi – 9^ giornata Campionato UNDER 17 Serie C-LATINA 3-1: Belia, El Ouardi (47’ st Merli), Massari, Mori, Salustri, Liberti (33’ st Calzoni), Mannarini (15’ st Romani), Rondolini, Napolano (15’ st Rinalducci), Barberini (47’ st Hajri), Giordani (33’ st Bevilacqua). A disp.: Romagnoli, Cardoni. All.: Alessandro Nasini LATINA: Pannozzo, Dettorre, Solazzo, Segat (33’ st Tisba), Pisano, Cianfrocca, Mancini (27’ st Vigliotti (46’ st Cascone)), Saurini (27’ st Di Stefano), Filipponi (1’ st Freguglia), Tonni, Ferrara (1’ st Digiovannantonio). A disp.: Civello, Russo, Vaccaro. All.: Antonio Verardi ARBITRO: Pietro Aloi di Gubbio (Repace – Muratore) RETI: 14’ pt Mancini (L), 45’ pt Salustri, 21’ st Liberti, 30’ st ...