Aardman Animations ha finito la plastilina | a rischio lo studio di Wallace & Gromit

(Di lunedì 20 novembre 2023) La, la casa di produzione responsabile per film d’animazione in stop – motion come Galline in fuga, sta per esaurire le ultime scorte di argilla modellabile a sua disposizione; secondo alcune fonti interne, il materiale rimasto sarebbe sufficiente solo per completare il film conin uscita il prossimo anno. Loperò ha rassicurato i fan, spiegando che hanno ancora un po’ di scorte e che stanno valutando come approvigionarsi per il futuro. Il fornitore unico della, la Newclay, ha infatti deciso di interrompere la produzione lo scorso marzo, vendendo allatutte le proprie scorte. Il privilegiato rapporto di lavoro tra la casa d’animazione e l’azienda si basa su un materiale particolare, un tipo ...

Galline in fuga: l'alba dei nugget, Aardman Animations a rischio chiusura per carenza di creta per i suoi film

Dopo la crisi della vernice rosa per Barbie, visto il notevole impiego di quella particolare sfumatura per il film di Greta Gerwig, ora, anche lo studio d'animazionerischia di chiudere a causa della mancanza della creta modellabile , materiale usato per creare i personaggi delle sue pellicole. Galline in fuga: l'alba dei nugget,...

Galline in fuga: l'alba dei nugget, Aardman Animations a rischio ... ComingSoon.it

Wallace and Gromit studio Aardman Animations running out of clay The Guardian

Galline in fuga: l'alba dei nugget, Aardman Animations a rischio chiusura per carenza di creta per i suoi film

Lo studio Aardman Animations, casa di produzione dietro film come Galline in fuga: l'alba dei nugget, rischia di chiudere a causa della carenza della creta utilizzata per realizzare le pellicole.

Galline in fuga: L’alba dei nugget, il pollaio fa irruzione nel trailer ufficiale del sequel [VIDEO]

Netflix nelle ultime ore ha diffuso il trailer ufficiale di Galline in fuga: L'alba dei nugget, sequel dell'amato film del 2000 ...