A12 | notte tra 23 e 24 novembre chiusa stazione Civitavecchia Sud

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023) Sulla A12 Roma-, per consentire attività di ispezione del ponte “su fosso Marangone”, nellatra giovedì 23 e venerdì 24, saràladisud, con le seguenti modalità: -dalle 21 di giovedì 23 alle 2 di venerdì 24, saràin uscita per chi proviene da/SS1 Aurelia. In alternativa, si consiglia di uscire anord; dall’1 alle 6 di venerdì 24, saràin entrata verso/SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia di entrare anord. (Com/Red/Dire)