A Tallin esiste un museo che raccoglie i libri proibiti in tutto il mondo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Com’è che uno scozzese di Edimburgo, dopo varie peripezie tra Cina e Taiwan per imparare il cinese, decide di fermarsi a? Joseph Maxmillian Dunnigan è il tipico expat che ha trovato un buon motivo per trasferirsi in un posto lontanissimo da casa, in questo caso nella capitale dell’Estonia: «Vivendo per alcuni anni in Cina ho visto il ruolo della censura, della propaganda e della disinformazione. Otto anni fa mi sono trasferito aper lavorare nell’industria cinematografica, e tre anni fa ho deciso di aprire qui il Banned Books Museum». Ovvero ildei, messi al bando da stati autoritari, ma anche da Paesi democratici, non sempre immuni dalla tentazione di censura. Non lo si trova nelle guide ufficiali, quelle che ti danno in omaggio negli hotel o nelle agenzie ...