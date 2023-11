A Las Vegas la miglior Ferrari della stagione | ma alla fine vince sempre Verstappen

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) Vittoria mancata? Possibile, o forse anche probabile. La, competitiva in tutto e per tutto con la Red Bull, torna da Lascon qualche certezza in più, i soliti errorini che rischiano di mandare a monte, il vizio di tentare strategie – corrette o meno che siano – in contrapposizione rispetto ai competitors, i problemi atavici con le mescole più dure, macon un buonissimo secondo posto che dà fiducia in vista del prossimo anno. Quello ottenuto da Charles Leclerc nell’ultimo giro su Perez è un podio meritato ma che sarebbe forse potuto essere qualcosa di più, leggivoce vittoria, se una serie di eventi non fossero girati male al Cavallino, che pure a metà gara era di fatto in controllo delle operazioni e ...