50 anni fa il collasso di Keith Moon durante lo show degli Who | aveva assunto un tranquillante per cavalli

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Quello deldifu un episodio tragico. Il batterista dei The Who era ben noto per le sue stravaganze: quel tuffo in piscina all’interno di una Lincoln Continental fu talmente rock’n’roll da ispirare la copertina di Be Here NowOasis; in un’altra occasione pagò 9 tassisti affinché bloccassero la strada sotto il suo albergo per poter lanciare oggetti dalla finestra senza mietere vittime. Indimenticabile, infine, quella volta in cui fece detonare la sua grancassel’esibizione di My Generation in televisione. Ci fu, poi, quella storia del. Il 20 novembre 1973, come ogni volta,arrivò nervoso al concerto. Gli Who erano attesi al Cow Palace di San Francisco. Il batterista arrivò a braccetto con una fan. Come spesso accade ...