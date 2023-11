250 Assunzioni in Ferrari entro il 2024

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 20 novembre 2023) La nota casa automobilistaha recentemente annunciato la volontà di assumere 250 unità di personale da inserire nell’aziendagiugno, una parte delle quali sarà introdotta già a partire da gennaio. Se lavorare inè sempre stato un sogno nel cassetto, con questo annuncio si presenta ufficialmente l’occasione che stavi aspettando, anche perché le novità non riguardano solo i posti disponibili, come annunciato dal CEO Benedetto Vigna, in quanto si prevede un ampliamento dei bonus welfare per i dipendenti e premi fino a 17.000€! Anche se in passato abbiamo già parlato di come entrare a lavorare in, nei prossimi paragrafi andiamo ad esaminare nel dettaglio le novità in programma, con tutti i benefits connessi. 250in ...