21 novembre | Giornata Nazionale degli alberi | il WWF propone la regola “3-30-300”

(Di lunedì 20 novembre 2023) Associare l’albero esclusivamente al bosco o alla foresta ci fa dimenticare il ruolo chiave che glisvolgono nelle città, dove troppo spesso sono visti come un ostacolo o un pericolo. Considerato che entro il 2050 oltre l’80% dei cittadini europei vivrà in aree urbane, è fondamentale capire perché glisono vitali. Per produrre ossigeno, gliassorbono la CO2 e fino ad un quarto del particolato atmosferico emesso dalle attività antropiche (traffico veicolare, riscaldamento, emissioni industriali), rendendo così più pura l’aria che respiriamo quotidianamente in città. Glifiltrano anche l’acqua, riducendo la diffusioneinquinanti urbani in suolo e nei corsi d’acqua. Inoltre, le chiomeassorbono quasi la metà dell’acqua ...

Non Sei Sola Battipaglia per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne - 25 novembre 2023

Ricorre oggi 17 novembre la Giornata Mondiale della Prematurità. Dedicata ai bambini nati pretermine e alle loro famiglie. Come Soraya - nata a 27 settimane - per meno di un chilo di peso

Serie C 2023-24 - 14a Giornata su Sky e NOW (18-19-20 novembre)

A Reggio 2 appuntamenti in ricordo di Giulia e tutte le donne uccise

Mentre sabato 25, alle ore 11.00, sempre in Piazza Prampolini, ci sarà la camminata in rosso promossa dal Comune in occasione dellainternazionale per l'eliminazione della violenza ...

Caffè Affari (ristretto) 20 novembre– 5 storie di giornata - Class CNBC Video Milano Finanza

Giornata mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, iniziative in tutta Italia per il diritto alla pace UNICEF Italia

Cresce la Colletta Alimentare +9% di prodotti raccolti

Tantissimi i partecipanti alla 27esima edizione. Oltre 140mila i volontari che l'hanno resa possibile. La raccolta di alimenti continua con la spesa online ...

In Basilicata, Legambiente promuove la ventottesima edizione della Festa dell’Albero

Le iniziative in Basilicata hanno preso il via il 19 Novembre ad Avigliano, proseguendo fino al 25 Novembre in collaborazione con scuole lucane, amministrazioni comunali, il Comitato Regionale FIP Bas ...