Zielinski lascia la Polonia | diagnosticata l' angina | che cosa è e quali sono i sintomi

(Di domenica 19 novembre 2023) Piotril ritiro della. Il motivo? Il medico della nazionale ha diagnosticato al giocatore l', un'infiammazione alla gola , da non confondersi con l'pectoris. Di ...

Piotril ritiro della Polonia. Il motivo Il medico della nazionale ha diagnosticato al giocatore l'angina, un'infiammazione alla gola , da non confondersi con l'angina pectoris. Di cosa ...

Piotr Zielinski ha lasciato anticipatamente il ritiro della Polonia per un’angina pectoris, un forte dolore al petto provocato da una temporanea mancanza di corretta ossigenazione del cuore. Il ...Napoli Calcio - Brutte notizie per Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli ha lasciato in questi minuti il ritiro della nazionale polacca. Ecco il comunicato diramato dalla federazione riguardo ...