Zielinski lascia il ritiro della Polonia: diagnosticata l'angina Goal Italia

Napoli, Zielinski dalla Nazionale: «Critiche Ognuno dica quel che vuole» ilmattino.it

Si ferma Piotr Zielinski, il Napoli è in ansia. Il centrocampista classe '94 ha lasciato il ritiro della Polonia per un problema fisico, che sarà valutato in maniera approfondita al ritorno in Italia.Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - "Le trattative sono in corso. Come ho già detto, il mio agente si occupa di tutto questo. Non escludo certo che il contratto possa essere prolungato, io sono concentrato ...