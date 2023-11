Zielinski | diagnosticata angina

Come comunicato dalla federazione polacca, aè statauna forma di angina , che lo ha costretto a fermarsi e a rinunciare al prossimo impegno amichevole con la Lettonia, dopo ...

Zielinski lascia il ritiro della Polonia: diagnosticata l'angina Goal.com

Ansia per Piotr Zielinski, malore in nazionale per il calciatore del ... Fanpage.it

Preoccupazione in casa Napoli per quanto riguarda le condizioni di Piotr Zielinski. Il cenctrocampista azzurro ha lasciato il ritiro della Polonia per malattia. Al giocatore, infatti, dopo alcuni ...Piotr Zielinski lascia il ritiro della Nazionale. Out contro la Repubblica Ceca, il centrocampista del Napoli ha avuto un malessere su cui ora emergono dettagli importanti. Come si legge in ...