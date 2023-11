X2VR di Sfera Ebbasta | il ritorno glorioso nel blocco recensione

(Di domenica 19 novembre 2023)diera nell’aria probabilmente dai tempi di Famoso (2020) e Italiano EP (2022), perché Gionata Boschetti negli anni ci ha abituati abbastanza ai colpi di testa. da XDVR (2015) è passato tanto champagne sotto i ponti arrugginiti prima, dorati poi, e se prima le bollicine venivano dal discount ora sono edizioni custom con la “e” dia tracciare il territorio. Era nell’aria, dicevamo, perché se Famoso è stata la boria internazionale tuttavia riuscita grazie all’apporto di grandi nomi del rap mondiale, Italiano EP è stato un tentativo simile ad un inciampo. Non grave, ma lo è stato.(CD) cd e vinili, musica, distribuito da universal music italia Audio CD – ...

Sfera Ebbasta a San Siro nel 2024 con X2VR : data e biglietti in prevendita

È uscito il nuovo disco diEbbasta, l'ho ascoltato un paio di volte, e alla fine mi è andato in crash lo spirito critico. Mi chiedo se oggi sia possibile recensire un album come, una ...

Sfera Ebbasta: X2VR è fuori. Ci sono Elodie, Marracash, Guè e tanti altri Radio Italia

Sfera Ebbasta lancia X2VR. Ci sono anche Elodie, Marracash e molti altri. La tracklist La Gazzetta dello Sport

Il nuovo album di Sfera Ebbasta segna un nuovo record per il trapper ma è bufera - ancora una volta - sul web ...Da poche ore, è stato pubblicato il quinto album in studio di Sfera Ebbasta: X2VR. Qui la recensione e alcune considerazioni sul progetto. Nelle scorse ore, dopo esser stato annunciato lo scorso 15 no ...