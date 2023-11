X Factor | Morgan prossimo al licenziamento dopo le ultime polemiche in cui è stato coinvolto

(Di domenica 19 novembre 2023) Secondo alcune indiscrezioni,potrebbe presto lasciare la sedia di Xi recenti episodi in cui è. Ecco cosa sappiamo!

Morgan fuori da X Factor? La clamorosa indiscrezione : “Si stanno preparando le carte per il licenziamento”

La notizia non è ufficiale e non si sa se lo diventerà ma i rumors sono insistenti:potrebbe lasciare Xdopo gli scontri e le polemiche degli ultimi giorni. Da Sky non trapela alcuna posizione ufficiale - e probabilmente la decisione è ancora al vaglio dei vertici del ...

Morgan, a X Factor le scuse a Fedez dopo la battuta infelice sulla depressione: "Non volevo colpire l'ammalat… la Repubblica

Morgan contro X Factor, da Michielin a Fedez: Iene in branco che hanno attaccato un leone solo Fanpage.it

Morgan potrebbe dover lasciare presto X Factor: l'indiscrezione sul suo licenziamento è trapelata in queste ore, dopo le ultime polemiche in cui è stato coinvolto. Il cantante e giudice del talent di ...Morgan potrebbe essere licenziato da X Factor: è la clamorosa indiscrezione di Fq Magazine, il magazine de Il Fatto Quotidiano. “Fonti vicine alla casa di produzione Fremantle confermano a FQMagazine ...