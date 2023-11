Will Ospreay | “AEW miglior decisione per me e la mia famiglia | qui sono stato sempre bene”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 19 novembre 2023)is All Elite! Alla fine èl’inglese la grande firma annunciata da Tony Khan.è uno deii wrestler al mondo e ha già deliziato in questi fan della AEW con apparizioni sporadiche grazie alla collaborazione con la NJPW, ma tra qualche mese (alla scadenza del suo contratto in Giappone) il pubblico potrà vederlo ogni settimana in azione e la lista di dream match ancora da disputare è abbastanza lunga. Il britannico era molto ambito e su di lui c’erano ovviamente gli occhi della WWE, ma a spuntarla èTony Khan enella conferenza stampa post-evento ha spiegato cosa lo ha portato a scegliere la federazione di Jacksonville. “Ho un gran rapporto con Tony” Billy GOAT ha esordito parlando del suo ottimo rapporto con Tony ...