Volpato | «Totti il mio idolo | avevo il suo poster in Australia»

(Di domenica 19 novembre 2023) Le parole di Cristian, trequartista del Sassuolo e dell’Italia U21: «Dionisi è bravo con i giovani, mi piace molto il club» Cristianha parlato dal ritiro della Nazionale Under 21 ai microfoni di Rai Sport. Di seguito le sue parole. ARRIVO ALLA ROMA – «Ho detto ai miei genitori che sarei voluto andare in Italia. Ho fatto un provino al Trastevere, alla presenza degli scout della Roma. In un quarto d’ora sono riuscito a segnare una tripletta e un assist, e così mi sono guadagnato la chiamata dei giallorossi». ITALIA U21 – «Contro San Marino abbiamo avuto l’approccio giusto. Nunziata ci ha detto che avrebbe voluto sei punti, noi vogliamo fare quello che dice il mister e farli». PRIMO GOL IN SERIA A – «Quel giorno ho vissuto un sogno: il boato del pubblico che chiamava il nome non lo dimenticherò mai. José Mourinho, per noi ...