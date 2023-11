Volley | Superlega 2023 24 | Perugia vince di un soffio il big match con Piacenza | ok anche Trentino

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) Nel sesto turno della/24 andava in scena il bigtra, che ha visto la squadra di casa imporsi in rimonta 3-2. La YouEnergy infatti parte fortissimo con un Gironi sugli scudi che non fa rimpiangere l’assenza di Romanò, e si aggiudica il primo set per 25-21.nel parziale successivo gli ospiti partono a razzo con i due cubani Leal e Simon scatenati,non riesce a reagire e capitola. 25-20 e vantaggio per due set a zero per gli ospiti. Nel terzo set però la musica cambia e la Sir Safety trascinata dai due ucraini Semeniuk e Plotnitsky e da Solé accorcia facilmente sul 2-1. Il quarto set è equilibratissimo e finisce ai vantaggi, con Herrera che sale di livello e porta la gara sul 2-2.nel tie break ...