Volley | Serie A1 femminile 2023 24 | tutto facile per Conegliano | Novara e Milano | ok anche Scandicci

(Di domenica 19 novembre 2023) Nell’ottavo turno dellaA1divincono tutte le prime della classecon una certa facilità. La capolista Imoco Comegliano batte nettamente Bergamo a domicilio per 3-0 nel segno della solita Haak e Lubian e rimane in vetta alla classifica ancora imbattuta. Dietro vinceper 3-0 sul campo di Vallefoglia e rimane così in seconda posizione, con due punti sopra. La squadra toscana ha avuto la meglio per 3-1 in casa di Cuneo, mentreha avuto vitain casa contro Pinerolo. La formazione meneghina sale così a 17 punti in classifica e con una partita in meno che potrebbe valere la terza piazza. Nell’altro match di giornata comoda vittoria in tre set per Firenze contro Busto Arsizio, ...