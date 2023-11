Volley femminile | Serie A1 2023 2024 | Roma piega Casalmaggiore al tie-break

(Di domenica 19 novembre 2023)in trasferta al tie-, 22-25 25-22 28-26 21-25 15-13, nel match valido per l’ottava giornata diA1di. Dopo i primi due set molto equilibrati, i padroni di casa buttano via il terzo set sprecando quattro set point e cedendo al primo set point concesso. Nel quarto parziale la squadra di Musso reagisce e porta l’inerzia del match verso di sé nel tie-, dove però ad avere la meglio è la compagine capitolina, che torna a vincere dopo il ko esterno contro Pinerolo e sale al settimo posto a 10 punti. Un solo punto per, che è decima a 8 punti in piena zona playout. RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

(Giovanni Gardani) Leggi anche ChampionsScandicci e Conegliano non sbagliano un colpo Super Egonu, Milano piega Novara. Conegliano batte Firenze e sale in vetta Leggi i commenti: ...

Volley femminile, Egonu corre da Sinner: Paola a Torino, dove vinse la Champions, per tifare Jannik Virgilio Sport

Volley A2 femminile, incredibile Hermaea: la capolista Montecchio cede a Olbia 3-1 L'Unione Sarda.it

(Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) Se non è un testa coda poco ci manca quello che vedrà la Volley Soverato nel secondo impegno interno consecutivo previsto per domani pomeriggio (inizio alle o ...Quarta vittoria consecutiva in campionato (11 punti conquistati su 12 disponibili) per la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 che supera l’Itis Trentino e aggancia momentaneamente Milano al quarto posto in ...