Volley | Civitanova demolisce Modena nel primo big match del sesto turno di Superlega

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) La Lubecon una grande prestazione espugna il campo diimponendosi per 3-0 (25-20 25-19 25-20) nella sesta giornata della2023-2024 dimaschile. Nelbigdi una domenica infuocata la squadra di Blengini è la seconda ad uscire vittoriosa sul campo della Valsa Group salendo a undici punti in classifica e mantenendo la quinta posizione. Si è giocato in un PalaPanini tutto esaurito e addobbato alle grandi occasioni che non è però riuscito a spingere la squadra di Petrella alla quarta vittoria stagionale.si presenta al via assai incerottata dovendo fare a meno sia del libero Filippo Federici ma soprattutto dei due opposti Maxime Sapozhkov e Giulio Pinali. Coach Petrella si è quindi presentato in campo ancora una volta ...