Violenza sulle donne | un progetto per gli orfani di femminicidio | vittime invisibili

(Di domenica 19 novembre 2023) Un solo gesto dipuò distruggere più vite: quella di chi muore e quella di chi rimane orfano. Essere orfano disignifica perdere tutto, in un solo istante, e nel modo più atroce: non avere più una mamma perché a toglierle la vita è stato il papà. È una storia che riguarda migliaia di bambini e ragazzi nel nostro Paese.Secondo i dati disponibili, si calcola che glidiin Italia possano essere almeno duemila. Ma non è facile avere numeri precisi sul fenomeno perché per molti anni nessuno si è occupato di svolgere un monitoraggio a livello nazionale. È anche per questo che si parla di "" in riferimento aglidi, perché per ...