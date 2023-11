Violenza sulle donne | Manfredi | “Ecco le iniziative in campo”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi rafforza l’impegno istituzionale sul territorio per lottare contro la. Al Comune di Napoli e nella Città metropolitana il sindaco Gaetanopresenterà nei prossimi giorni novità frutto di percorsi finalizzati a prevenzione, accoglienza e diffusione di buone pratiche. Martedì 21 novembre, alle ore 9 a Melito,inaugurerà infatti la casa-famiglia intitolata a Teresa Buonocore per levittime diin un bene confiscato alla criminalità organizzata nel Comune di Melito. Con il sindaco metropolitano, saranno presenti il consigliere delegato Salvatore Flocco, i responsabili delle associazioni assegnatarie e la figlia della mamma-coraggio di Portici che fu uccisa per aver denunciato l’uomo che aveva ...