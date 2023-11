Violenza sulle donne | l' ex marito le diede fuoco | 4 anni dopo torna a camminare

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 19 novembre 2023) La vigilia del 12 marzo del 2019 Maria Antonietta Rositani era inquieta. Aveva chiamato il padre al telefono per dirgli che aveva paura; sapeva che il suo exnon si era rassegnato alla separazione, e non si sentiva tranquilla nemmeno all’idea che fosse agli arresti domiciliari, a casa dei genitori di lui, a più di 400 km di distanza. L’indomani mattina quando sentì un’auto frenare di colpo accanto alla sua capì che era Ciro. Le sue paure divennero reali. Ciro Russo, 49enne di Ercolano, Napoli, era evaso dai domiciliari e l’aveva raggiunta per ucciderla. Le versò della benzina addosso e le, dicendole: “muori”. Lei uscì dall’auto in fiamme, ma non riuscì a salvare il suo cagnolino. Vide una pozzanghera e si gettò sull’acqua cercando di spegnere ilche l’aveva avvolta. Sopravvisse, ma riportò ...