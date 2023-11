Violenza su donne | Todde | ' interveniamo educando | istituzioni rifugio per tutte'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “Mamma, non piangere le mie ceneri. Se domani sono io, mamma, se non torno domani, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima”. Ho scelto le parole di Cristina Torre Cáceres, poetessa e attivista peruviana, per cercare di esprimere come mi sento. 105. 105 è il numero diuccise in Italia dall'inizio dell'anno. Giulia Cecchettin è la 105esima vittima". Così la vicepresidente del M5S Alessandrasu Facebook. "Lae? una conseguenza dei comportamenti.- l'invito di, candidata alla presidenza della Regione Sardegna -. La società, e gli uomini, vanno formati ed educati al rispetto del ruolo dellee alle pari opportunità. Io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia in ...