VIDEO – Sommer-Inter | le migliori parate e gli interventi straordinari del portiere svizzero

(Di domenica 19 novembre 2023) L’ha pubblicato uncon all’no lee gliventi strepitosi di Yannin maglia nerazzurra.– L’ha condiviso untramite il proprio canale YouTube con all’no lepiù belle e gliventi strepitosi di Yannin maglia nerazzurra. A seguire il filmato che vede protagonista il. Fonte: YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Una portavoce delle famiglie, Liat Bell, ha dichiarato che due membri del gabinetto di ...su questo argomento L'impianto di produzione di armi salta in aria: l'esplosione pazzesca a Gaza - ...

Israele-Svizzera, Sommer para un tiro "alla Dimarco". VIDEO Sky Sport

VIDEO - Sommer in mixed: "Clean sheet Merito della squadra. Ora testa al Frosinone" Fcinternews.it

L'Inter può godersi l'avvio incredibile del suo nuovo portiere: per l'ex Bayern Monaco, siamo già a quota 8 clean-sheet in campionato.(LaPresse) Migliaia di persone sono in marcia verso Gerusalemme per chiedere la liberazione dei circa 240 cittadini israeliani ostaggio di Hamas.