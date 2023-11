VIDEO Sinner-Djokovic 0-2 | sintesi ATP Finals | monologo del serbo nell’atto conclusivo

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) Alla fine, ancora Novak. Per Jannikil tempo dellesenz’altro verrà, ma non è ancora questo. Perché il, oggi, al Pala Alpitour di Torino ha realizzato una performance del tipico livello di quando non vuole lasciare nulla di intentato. Il 6-3 6-3 finale è lì a dimostrarlo. Un ultimo atto iniziato nel segno di un equilibrio instabile, girato nel primo set per una chiamata sbagliata controda parte di un giudice di sedia (e non contestata al challenge), e poi chiuso dasenza praticamente lasciar scampo a Jannik. ATP, Jannikpoteva eliminarenel girone: giusto non farlo, ha vinto la sportività E poi un secondo parziale in cui due chance vere di rientrare ci sono state, ...