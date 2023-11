VIDEO MotoGP | GP Qatar 2023 | sintesi gara Tripletta italiana | Di Giannantonio precede Bagnaia e Marini

(Di domenica 19 novembre 2023) Sventola il tricolore sul circuito di Lusail. A otto anni di distanza dall’ultima volta, datata 2015, il podio di unadiè stato monopolizzato da centauri italiani; è accaduto al GP del, penultimo appuntamento del Motomondialeche ha visto il trionfo di Fabio Di, seguito da Francesco “Pecco”e da Luca. Unapazzesca quella di “Diggia”, capace di avere più passo rispetto al detentore del titolo, il quale dopo una partenza super ha dovuto cedergli al passo a quattro giri dal termine. Un risultato indolore per la classifica piloti, complice la decima piazza di un irriconoscibile Jorge Martin che, a causa di un problema con le gomme, ha perso parecchi punti in classifica, per la precisione ventuno. Ma ...

Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) ha vinto il Gp del Qatar, penultima prova del Mondiale MotoGp, con Francesco Bagnaia secondo al traguardo che allunga sul suo rivale per il titolo, Jorge Martin, ...Giornata importante per Pecco Bagnaia e vittoria del Mondiale di MotoGP sempre più vicina. Si è concluso anche il penultimo appuntamento della stagione in Qatar e il campione del mondo in carica è ...