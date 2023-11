Video | Ibrahimovic sul ritorno al Milan | ' Vediamo | parliamo'

Presente nel paddock del GP di Las Vegas della F1, l'ex attaccante del Milan, Zlatan, non si sbilancia sul suo possibile ritorno in rossonero da dirigente. Guarda il ...

Ibrahimovic al GP di Las Vegas: "Milan Stiamo parlando, vedremo". VIDEO Sky Sport

Video, Maignan su Ibrahimovic: "Il passato è passato" La Gazzetta dello Sport

Lo svedese parla del suo possibile ritorno in rossonero. Nessuna preoccupazione per la botta alla caviglia di Tomori: Giroud partecipa alla goleada contro Gibilterra, doppietta per lui ...Zlatan Ibrahimovic era ospite della Ferrari in occasione del GP di Las Vegas: "Che spettacolo la Formula 1 qui, gli americani sanno come fare lo show. Sono un grande tifoso della Ferrari, ho portato ...