Video Gol Germania - Turchia 2 - 3 | Havertz | Kadioglu | Yildiz | Fullkrug e Sari rig Gli highlights

Francia-Gibilterra - anche Rabiot in gol nella goleada : tocco in rete da angolo (VIDEO)

Nell'amichevole disputata a Berlino, la Turchia di Vincenzo Montella vince per 2 - 3 in casa della Germania. Innbsp;Havertz, Kadioglu, Yildiz, Fullkrug e Sari (su rigore). Guarda ilcon gli highlights del ...

Il Corriere dello Sport analizza il dato dei gol incassati fino a questo momento dalla Fiorentina, sottolineando come in campionato soltanto in due occasioni - a Udine e al Franchi contro il Cagliari ...Vi siete mai domandati qual è la partita di calcio con più gol di sempre Una risposta che trova riscontro attraverso una partita giocata 22 anni fa e se andate a guardare il risultato finale non vi ...