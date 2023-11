Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023)DEL 19 NOVEMBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA PARTIRE DALLE 16.30 SCATTERA’ LA SECONDA FASE DELLA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA: FINO ALLE 20.30 ATTIVO DUNQUE IL BLOCCO DELLA CIRCONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE, COMPRESI GLI EURO 6; PROSSIMA DOMENICA ECOLOGICA PREVISTA PER IL 3 DICEMBRE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA A12-CIVITAVECCHIA A PARTIRE DALLE 21 DI STASERA E FINO ALLE 8.00 DI DOMANI 20 NOVEMBRE SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI CERVETERI SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA; PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAIN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’USCITA DI TORRIMPIETRA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...